Станция «Садовая» в Петербурге работает только на выход из-за неисправности эскалатора

Санкт-Петербург, 3 февраля. Пассажиров подземки Санкт-Петербурга не пускают внутрь станции «Садовая» из-за неисправности эскалатора. Павильон работает только на выход.

Утром 3 февраля в Северной столице на спуск перестал работать эскалатор станции метро «Садовая». Об этом сообщает пресс-служба подземки. Отмечается, что пассажиры могут попасть на платформу через переходы со станций «Сенная площадь» и «Спасская».

Один из вестибюлей станции метро «Московская» в Петербурге закроют с 7 февраля. Он не будет работать почти год из-за капитального ремонта.