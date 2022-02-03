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Станция «Садовая» в Петербурге работает только на выход из-за неисправности эскалатора

Общество
Станция «Садовая» в Петербурге работает только на выход из-за неисправности эскалатора
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 февраля. Пассажиров подземки Санкт-Петербурга не пускают внутрь станции «Садовая» из-за неисправности эскалатора. Павильон работает только на выход.

Утром 3 февраля в Северной столице на спуск перестал работать эскалатор станции метро «Садовая». Об этом сообщает пресс-служба подземки. Отмечается, что пассажиры могут попасть на платформу через переходы со станций «Сенная площадь» и «Спасская».

Один из вестибюлей станции метро «Московская» в Петербурге закроют с 7 февраля. Он не будет работать почти год из-за капитального ремонта.

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петербург метро эскалатор садовая
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