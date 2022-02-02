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Мужчина попал в ДТП сразу после угона автомобиля на улице Марата в Петербурге

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 23:10
Происшествия
Мужчина попал в ДТП сразу после угона автомобиля на улице Марата в Петербурге
rosgvard.ru  /  Управление Росгвардии по Мурманской области

Санкт-Петербург, 2 февраля. Петербуржец попытался угнать заведенный автомобиль, но, проехав два метра, совершил ДТП, после чего его задержал владелец машины.

Житель Ивановской области приехал в Северную столицу по работе. Закончив свои дела, мужчина собирался выезжать с улицы Марата, завел свой автомобиль Opel Astra, чтобы прогреть, и ненадолго отлучился. Пока его не было, машину попытался угнать неизвестный мужчина, однако ему это не удалось.

Проехав буквально два метра, он совершил ДТП. После неудачи горе-угонщик собирался сбежать с места преступления, однако хозяин автомобиля успел задержать его, после чего передал сотрудникам полиции.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело о покушении на неправомерное завладение автомобилем. Пока что он пребывает в ИВС.

Ранее стало известно о ДТП с участием пьяного охранника детского магазина. Мужчина угнал заведенную машину и на проспекте Просвещения протаранил автомобиль полицейских.

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