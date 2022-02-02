Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти своего «хранителя» — кота Оси

Санкт-Петербург, 2 февраля. Рыжий кот Ося, который был талисманом и «хранителем» в музее Анны Ахматовой, умер в Петербурге. Об этом сообщили сотрудники учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что Ося проживал в Фонтанном доме более 15 лет. Обычно он встречал посетителей, прогуливаясь по саду. Для многих петербуржцев и гостей города на Неве кот стал настоящим символом музея.

«Не стало кота Оси — нашего талисмана и "хранителя"», — пишет музей.

Prt Scr vk.com / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Свои последние несколько месяцев «хранитель» музея провел дома. Как отмечают работники музея Ахматовой, кот Ося прожил длинную и хорошую жизнь.

Осенью 2021 года Ося неожиданно исчез из музея. Сотрудники опасались за жизнь питомца, так как коту был необходим ежедневный уход из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что неизвестная девушка забрала животное домой. Однако через несколько дней Осю вернули.