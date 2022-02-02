Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
02 февраля 20:04
20:01
Весь мир
Миллионный конфликт с нефтегазовым поставщиком обнажил отраслевые проблемы Мавритании
20:00
Экономика
Россия нарастит добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки
19:58
Политика
МИД РФ: Москва и Вашингтон в ближайшее время проведут консультации по загранучреждениям
19:55
Общество
Генетический механизм онкологии мочевого пузыря: к чему могут привести пять лет курения
19:55
Политика
Глава МИД Украины Кулеба провел телефонные переговоры с британской коллегой Трасс
19:54
Украина
Некому воевать: украинский генерал признал катастрофу в рядах ВСУ
19:52
Общество
Итоги международного архитектурного конкурса на разработку территории «Горская» презентуют в «Патриоте»
19:51
Политика
Правительство ФРГ: принятие Украины в НАТО не стоит на повестке дня
19:50
Экономика
Европарламент предложил ускорить введение углеродного налога
19:48
Политика
Прямая угроза России: политолог раскрыл план Запада по оккупации Украины
Все новости

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти своего «хранителя» — кота Оси

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 18:51
Общество
Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти своего «хранителя» — кота Оси
vk.com  /  Группа «ВКонтакте» Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Санкт-Петербург, 2 февраля. Рыжий кот Ося, который был талисманом и «хранителем» в музее Анны Ахматовой, умер в Петербурге. Об этом сообщили сотрудники учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

Отмечается, что Ося проживал в Фонтанном доме более 15 лет. Обычно он встречал посетителей, прогуливаясь по саду. Для многих петербуржцев и гостей города на Неве кот стал настоящим символом музея.

«Не стало кота Оси — нашего талисмана и "хранителя"», — пишет музей.

Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти своего «хранителя» — кота Оси
Prt Scr vk.com / Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Свои последние несколько месяцев «хранитель» музея провел дома. Как отмечают работники музея Ахматовой, кот Ося прожил длинную и хорошую жизнь.

Осенью 2021 года Ося неожиданно исчез из музея. Сотрудники опасались за жизнь питомца, так как коту был необходим ежедневный уход из-за проблем со здоровьем. Оказалось, что неизвестная девушка забрала животное домой. Однако через несколько дней Осю вернули.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Музей Анны Ахматовой в Петербурге сообщил о смерти своего «хранителя» — кота Оси
музей ахматовой хранитель кот ося
Комментировать