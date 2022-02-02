Ключевую магистраль в Калининском районе Петербурга закроют летом 2022 года

Санкт-Петербург, 2 февраля. Проспект Маршала Блюхера в Калининском районе Петербурга закроют летом этого года. Ограничение связано с проведением ремонта магистрали.

Речь идет об отрезке дороги от Полюстровского до Пискаревского проспекта. Подрядчик, которого выберут в ближайшие месяцы, отремонтирует около трех с половиной километров трассы. Отмечается, что стоимость строительных работ обойдется городу в 198 миллионов рублей.

«Проспект Маршала Блюхера и еще 14 адресов включены в лот «Северные административные районы Санкт-Петербурга», который будет разыгран на торгах в ближайшие 2 месяца. Сами ремонтные работы планируется начать летом», — сообщили в городской администрации.

Также индустриальный проспект планируют перекрыть от шоссе Революции до Российского путепровода на полгода. Это связано с проведением масштабного ремонта. Кроме того, несвоевременные работы проводились и в Василеостровском районе Петербурга. В плохой организации ремонта жители Северной столицы винят команду губернатора Александра Беглова.