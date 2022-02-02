Клуб моряков-подводников в Петербурге пострадал от прорыва трубы после недавнего ремонта

Санкт-Петербург, 2 февраля. Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников на Васильевском острове снова находится в аварийном состоянии.

Ремонт в клубе завершился буквально 10 января. Тогда на работы по устранению последствий прорыва трубы собрано полмиллиона рублей. Теперь председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников Игорь Курдин сообщил о новой аварии.

«Ремонт был закончен 10 января, и вчера все началось снова. Мы подали заявку в аварийную службу, за сутки никто не приехал. С утра подали вторую, приезжала «Теплосеть», приходили из управляющей компании. Слышно, как вода шумит, идет легкое запаривание и пол вздыбился. Ситуация — один в один как месяц назад. Страховку нам могут дать, а могут и нет, буду 50 листов подписывать», — сообщил Кудрин «Фонтанке».

Первый ремонт своими силами руководству клуба было не потянуть. Несмотря на страховку помещения, средств от выплаты не хватило. Тогда представители клуба направили обращение в администрацию Санкт-Петербурга с просьбой о помощи.