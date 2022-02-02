«Непаханая целина»: что сдерживает развитие петербургской инфраструктуры и отпугивает инвесторов

В ближайшие десять лет Петербург ждут серьезные изменения: создание делового центра на северо-западе города, развитие транспортной и иной инфраструктуры. Однако эти преобразования могли бы случиться и раньше, если бы инвестиционный климат Северной столицы не отпугивал потенциальных партнеров своим «холодом». Инертное законодательство и упор городских властей на привлечение бюджетных средств тормозит преображение города за счет частных инвесторов, которые в итоге уходят в более гибкие регионы. Об этом в интервью ФАН рассказал генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

— В чем особенность инвестиционного климата в Петербурге? Что тревожит инвесторов?

— С нашей точки зрения, законодательство города слишком инертно. Оно очень слабо поддается изменениям, можно сказать, вообще не меняется годами. Оно не откликается на веяние времени. Обстановка же меняется, поэтому к каждому случаю надо подходить отдельно. В частности, за последние полгода мы столкнулись с большими сложностями в продвижении своих довольно серьезных проектов, которые вроде как даже поддержаны городом.

Насколько я знаю, в такой же ситуации оказались РЖД. Также у нас была очень большая встреча по поводу японского представительства в Петербурге с московскими фирмами, они тоже рассказали о сложностях, связанных с законодательством Петербурга. А главное — город ничего не делает для того, чтобы ситуация изменилась. Поэтому сложно назвать инвестиционный климат Петербурга благоприятным.

— Это пугает инвесторов? Куда они уходят?

— Бизнес всегда ищет более благоприятные районы. У нас в стране хорошим «климатом» очень серьезно отличается Калужская область, Тверская. Инвесторы говорят, что даже Ленинградская область намного мягче и проявляет заинтересованность в бизнесе. А наш город почему-то очень консервативен. Петербургские законодатели и главное руководство города относятся к вопросу денег весьма своеобразно. Они почему-то больше рассчитывают на привлечение бюджетных средств. Видимо, им нравится больше смотреть на распределение бюджетных денег, нежели на то, как частные инвестиции преображают город.

Федеральное агентство новостей /

— Назовите самые перспективные направления, на ваш взгляд, в которые можно и нужно вкладывать деньги в Петербурге и которые точно принесут позитивную отдачу и бизнесу, и горожанам?

— Я считаю, что одно из самых благодарных направлений — это городская инфраструктура, транспортная в том числе. Она у нас крайне неразвита. Мы сотрудничаем с Москвой и видим, как все происходит там. Конечно, хотелось бы, чтобы и Петербург шел такими же темпами вперед — у нас же непаханая целина. Городу необходимо создание всевозможных высокотехнологичных кластеров. Это очень интересная тема. Тем более у нас есть серьезные научные базы, а кластеров под них не создается никаких. Город фактически не принимает в этом участия. Ведь вопросы, связанные с их созданием, требуют плотного городского вмешательства — возьмите то же выделение площадей. Но в сравнении со столицей в Петербурге мы вообще не видим какого-то движения. Там развитие новых направлений — это обязанность города. А у нас все перекладывается на инвесторов, которые погрязают в городских проблемах, и дело движется либо очень медленно, либо вообще останавливается.

— Можете назвать самые яркие проекты, которые были реализованы в Петербурге именно за счет инвесторов и сейчас приносят пользу и бюджету, и горожанам?

— Не могу, если честно. В Москве, по крайней мере, есть несколько высокотехнологичных кластеров и сделано уже порядка 21 транспортно-пересадочного узла (ТПУ). В развитие ТПУ, кстати, львиную долю средств вкладывают именно частные инвесторы — до 80%. Город взял на себя только изменение транспортной составляющей, все остальное делают инвесторы, и желающих вложиться очень много. Мы же предложили Петербургу 100%-ное вложение средств для реализации первых подобных ТПУ, но даже на таких условиях не находим поддержки и отклика. Хотя мы на себя вдобавок еще готовы взять решение транспортных проблем на первых узлах, чтобы показать, как это работает. Пока отклика от города на эти предложения нет.

— Какие районы Петербурга претерпят максимальные изменения в ближайшие десять лет и предстанут перед петербуржцами в новом свете?

— Я думаю, наиболее перспективным районом является северо-запад города, так как и «Газпром» туда пришел, да и мы несколько проектов подготовили. Уверен, вплоть до «Горской» этот район в ближайшие десять лет абсолютно изменит и свой облик, и назначение. Он станет фактически деловым центром города, туда переместятся научные и высокотехнологичные компании, придет большой бизнес. Если мы разовьем северо-запад — это будет настоящий локомотив для всего города, за ним потянутся и остальные районы, которые подхватят темп.

На мой взгляд, также должен начать развиваться северо-восток. Все это время ему не очень много внимания уделяли, но, думаю, теперь он тоже «двинется».

Ранее Геннадий Корупятник рассказал, как строительство транспортно-пересадочных узлов изменит жизнь петербуржцев к лучшему. Создание ТПУ позволит снизить нагрузку на городской транспорт. К тому же все проекты ТПУ направлены на уменьшение времени пересадок и пути, увеличение комфорта и безопасности пассажиров, в том числе маломобильных людей.