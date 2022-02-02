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Полиция начала проверку по факту жесткого задержания девушки-оперативника в Петербурге

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 08:35
Происшествия
Полиция начала проверку по факту жесткого задержания девушки-оперативника в Петербурге
Федеральное агентство новостей (ФАН)

Санкт-Петербург, 2 февраля. Правоохранительные органы всерьез заинтересовались конфликтом между сотрудницей уголовного розыска 37 отдела полиции Петербурга и двумя дорожными полицейскими, которые задержали девушку, нанеся ей увечье.

Региональное ГУ МВД проводит служебную проверку для выяснения всех обстоятельств инцидента, передают «Невские Новости». Комментариев от задержанной по поводу случившегося на данный момент не поступало. Один из сотрудников ГИБДД указал в своем рапорте, что причиной задержания послужило неадекватное поведение девушки.

«По факту конфликтной ситуации, произошедшей 31 января в отделе полиции Василеостровского района, проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана всесторонняя и объективная оценка действий всех участников инцидента», указали в пресс-службе ГУ МВД.

Администратор группы «Дорожный инспектор» в социальной сети «Вконтакте» заявил, что на опубликованных кадрах видно, как девушка-оперативник пытается задействовать личные связи для решения конфликтной ситуации. Есть версия, что на том конце провода был ее отец, который является бывшим начальником ОМВД по Бокситогорскому району или его представитель.

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