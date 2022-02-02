Задержанная сотрудниками ГИБДД девушка-опер пыталась задействовать личные «связи»

Санкт-Петербург, 2 февраля. История задержанной сотрудницы уголовного розыска из петербургского отделения полиции все еще не закончилась. Администратор паблика «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» отреагировал на этот инцидент, заявив, что девушка может воспользоваться личными связями в этом конфликте.

Он осудил задержанную и назвал ее поведение в данной ситуации неприемлемым, тем более для сотрудника правоохранительных органов, пишут «Невские Новости». Невозможно было определить по гражданской форме, что человек является работником силовых ведомств, поэтому требование предъявить документы было абсолютно законным, считает администратор сообщества.

«Опер-девочка поняла, что за оскорбление придется отвечать, видимо начала звонить своему покровителю, чтобы он разрулил ситуацию», — добавил автор поста.

Судя по комментариям в паблике, задержанная действительно имеет хорошие связи. По неподтвержденным данным, ее отец является бывшим начальником ОМВД по Бокситогорскому району

Ранее в Сети появились кадры инцидента с 24-летней сотрудницей уголовного розыска. На них видно, как женщина начинает проявлять агрессию, после чего сотрудники дорожной полиции применили силу.