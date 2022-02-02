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Сотрудник ДПС объяснил свои действия при жестком задержании девушки в Петербурге

  /   Обновлено: 02 февраля 2022 00:32
Происшествия
Сотрудник ДПС объяснил свои действия при жестком задержании девушки в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 2 февраля. Сотрудники дорожной полиции провели задержание девушки-оперативника, сломав ей предплечье. После этого один из них дал оперативный комментарий по поводу случившегося,

В своем рапорте полицейский указал на противоправные действия женщины в ответ на законные требования сотрудника правоохранительных органов. По его словам, она оскорбляла другого арестованного, который являлся гражданином Узбекистана. После этого девушка начала нецензурно выражаться в адрес сотрудников ГИБДД, а при попытке задержания оказала сопротивление.

«Совершила нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте», — передают слова дорожного полицейского «Невские Новости».

Кадры конфликта попали в объективы видеокамер. На записи видно, как девушка начинает размахивать руками и толкает сотрудника правоохранительных органов, нецензурно выражаясь в его адрес.

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ГИБДД задержание девушка-оперативник оскорбление сотрудника полиции
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