Сотрудник ДПС объяснил свои действия при жестком задержании девушки в Петербурге

Санкт-Петербург, 2 февраля. Сотрудники дорожной полиции провели задержание девушки-оперативника, сломав ей предплечье. После этого один из них дал оперативный комментарий по поводу случившегося,

В своем рапорте полицейский указал на противоправные действия женщины в ответ на законные требования сотрудника правоохранительных органов. По его словам, она оскорбляла другого арестованного, который являлся гражданином Узбекистана. После этого девушка начала нецензурно выражаться в адрес сотрудников ГИБДД, а при попытке задержания оказала сопротивление.

«Совершила нарушение общественного порядка, сопровождающееся нецензурной бранью в общественном месте», — передают слова дорожного полицейского «Невские Новости».

Кадры конфликта попали в объективы видеокамер. На записи видно, как девушка начинает размахивать руками и толкает сотрудника правоохранительных органов, нецензурно выражаясь в его адрес.