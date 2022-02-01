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Петербургские инспекторы ГИБДД избили сотрудницу МВД из-за удостоверения и пистолета

Происшествия
Петербургские инспекторы ГИБДД избили сотрудницу МВД из-за удостоверения и пистолета
Федеральное агентство новостей  /  Виктор Сухоруков

Санкт-Петербург, 1 февраля. Конфликт между двумя инспекторами ГИБДД и 24-летней девушкой-оперативником, предварительно, произошел из-за требования мужчин показать удостоверение. Соответствующую информацию привели местные СМИ со ссылкой на источники.

По заявлениям информатора, в холле помещения 37 отдела полиции в Василеостровском районе сотрудник ГИБДД увидел у девушки кобуру с оружием, после чего начал просить предоставить ее удостоверение. Несмотря на подтверждение факта работы 24-летней девушки начальницей дежурной смены отдела, полицейские продолжали стоять на своем. В один момент девушка-оперативник не выдержала и толкнула сотрудников, после чего и вспыхнул конфликт.

После потасовки у молодой сотрудницы МВД диагностировали перелом. В отношении одного из напавших инспекторов ГИБДД возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

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