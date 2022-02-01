Мужчина провалился в полутораметровую промоину на Неве

Санкт-Петербург, 1 февраля. Мужчина провалился под лед реки Невы в районе Рыбацкого проспекта. Один из жителей соседнего дома увидел из окна, как горожанин упал, сообщает источник ФАН в экстренных службах.

Уточняется, что потерпевший следовал со стороны деревни Новосаратовки (Ленобласть), расположенной по правому берегу Невы. Но в 50-ти метрах от берега со стороны Петербурга он провалился под лед в промоину размером 1,5 на 150 метров.

Очевидцы заметили, что произошло, поспешили на выручку и помогли упавшему выбраться. Предварительно, мужчина не пострадал, поскольку смог самостоятельно продолжить путь.

Недавно в Северной столице произошла трагедия. Маленький мальчик, сын местного миллиардера Станислава Логунова, провалился под лед Невы в Ленобласти. Спустя неделю поисков спасателям удалось найти тело мальчика в ста метрах от места, где он ушел под воду.