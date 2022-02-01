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ФАН публикует кадры начала конфликта между инспекторами ГИБДД и девушкой в Петербурге

Происшествия
ФАН публикует кадры начала конфликта между инспекторами ГИБДД и девушкой в Петербурге
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Санкт-Петербург, 1 февраля. Пара сотрудников ГИБДД избила 24-летнюю девушку-оперативника прямо в отделении полиции, после чего у пострадавшей диагностировали перелом левой ключицы. ФАН публикует кадры начала конфликта, который растиражировался в СМИ.

После драки девушке понадобилась госпитализация и она была доставлена в Мариинскую больницу. В отношении одного из напавших инспекторов ГИБДД возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Расследование продолжается.

Причиной избиения девушки-оперативника стало ее замечание сотрудникам ГИБДД о том, что те неправильно припарковали автомобиль. Стражи порядка не выдержали такого «хамства», догнали петербурженку в отделе полиции Василеостровского УМВД и принялись избивать.

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санкт-петербург драка видео полиция
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