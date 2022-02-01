Сотрудники Ленинградского зоопарка побаловали тигрицу Виолу необычным лакомством

Санкт-Петербург, 1 февраля. Тигрица Виола из Ленинградского зоопарка полакомилась огромным куском мяса, преподнесенным в необычном виде. Сотрудники зверинца спрятали еду в снеговика.

Момент кормления хищника сняли на видео. На кадрах видно, как работница зоопарка вываливает из белого ведра большой кусок свежего мяса, после чего делает из него основание снеговика. Женщина подошла к задаче творчески. Она приделала скульптуре нос из морковки, глаза из желудей и руки из еловых веток.

Тигрица с интересом подошла к снеговику, понюхала его, а после одной лапой повалила на землю. Виола сразу же обнаружила лакомство, полизала его, а потом утащила к себе в укрытие и, не торопясь, приступила к обеду.

Два белых тигренка ранее родились в передвижном цирке «Максимус» во Владимире. Из детенышей планируют воспитать настоящих артистов.