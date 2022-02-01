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Пандемия стала проверкой на прочность для заведений общепита Петербурга

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 17:53
Экономика
Пандемия стала проверкой на прочность для заведений общепита Петербурга
Невские Новости

Санкт-Петербург, 1 февраля. Новая волна коронавирусных ограничений снова испытывает на прочность петербургский общепит. О том, как рестораны и кафе справляются с вызовами, шла речь в студии Медиагруппы «Патриот».

В беседе, в частности, принял участие генеральный директор группы компаний Greenbox Максим Яковлев. Он рассказал о таком распространенном термине, как полезное питание, которое является основным продуктом бренда.

«Касаемо "Гринбокса", мы изначально решили, что полезное питание должно быть простым. Если уходить в сторону полезности, то для меня это немножко разное. Полезность — это уже что-то про медицину, а полезное питание для каждого свое, и мы решили что нужно дать возможность выбора. Суть простая — это свежая еда, где не используется никакой химии. И преимущественные технологии обработки — это сювит. Мы не используем жарку на пальмовом масле, например. Все это и есть критерии правильности для большинства людей. Е-шэк нет вообще, все свежее, поэтому срок годности на 90% продукции 24 часа», — пояснил Яковлев.

Отвечая на вопрос о перспективах компании, бизнесмен подчеркнул, что бренд очень вырос за последние годы, но в апреле 2020-го, как у всех, случился провал. В тот момент, когда все точки общепита Северной столицы начали закрываться, встала задача перестройки процессов.

«И мы перестроились. И из сетей кафе мы превратились в компанию по производству хорошей качественной правильной еды, которую мы на сегодня продаем через разные каналы дистрибьюции, включая свою и чужую доставку, "Самокат" и "Вкусвилл"», — констатировал руководитель Greenbox.

Наряду с доставкой компания оставила и стационарные заведения. Яковлев назвал эти кафе шоурумами, где «люди знакомятся с брендом».

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петербург рестораны пандемия общепит полезное питание Greenbox
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