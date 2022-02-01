Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
01 февраля 18:11
18:09
Происшествия
Более 135 домов оказались подтоплены из-за таяния снега в Славянском районе Кубани
18:09
Весь мир
Полиция Алжира арестовала лжеврача за призыв бойкотировать вакцинацию
18:07
Экономика
Аналитик Скаршевский раскрыл, как Украина повторяет экономический путь Германии
18:07
Политика
Обозреватель Advance: Европа может замерзнуть из-за введения санкций против России
18:04
Происшествия
Национальный парк Куршская коса затопило после ураганов в Калининграде
18:04
Происшествия
Прокуратура Прикамья добилась обеспечения детей-инвалидов приборами на 177 млн рублей
17:59
Спорт
Обвиняемого в домашнем насилии Гринвуда удалили из состава «МЮ» в FIFA 22
17:55
Политика
Премьер-министр Британии Джонсон прилетел в Киев с рабочим визитом
17:55
Происшествия
В Челябинске глава ГУ МВД уволил начальника полка ДПС после скандала со взятками
17:55
Общество
Таяние снега привело к подтоплению участков дорог и придворовых территорий в Краснодаре
Все новости

Открытие Олимпиады-2022 в Петербурге отметят запуском праздничного трамвая

Олимпийские игры 2022
Открытие Олимпиады-2022 в Петербурге отметят запуском праздничного трамвая
electrotrans.spb.ru  /  электротранспорт санкт петербурга

Санкт-Петербург, 1 февраля. Традиционный олимпийский трамвай запустят в Петербурге в день открытия Игр в Пекине, сообщил глава городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Трамвай в поддержку российской сборной отправится 4 февраля в 9:45 от Садовой улицы. Эта традиция впервые появилась в 2004 году во время Олимпиады в Афинах. Кроме того, в пятницу с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут залп в честь олимпийцев, передает ТАСС.

Ранее стало известно о призовом фонде для победителей ОИ-2022. Обладатели золотых медалей получат по 5 млн рублей, серебряных — по 2,5 млн рублей. Спортсменам, которые привезут в Петербург бронзу, дадут по 1,5 млн рублей. Денежные выплаты в размере 600 тысяч рублей полагаются также олимпийцам, занявшим четвертое место.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и завершится 20 февраля. В национальную сборную вошли 212 спортсменов, они будут соревноваться под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Открытие Олимпиады-2022 в Петербурге отметят запуском праздничного трамвая
петербург олимпиада трамвай
Комментировать