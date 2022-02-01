Открытие Олимпиады-2022 в Петербурге отметят запуском праздничного трамвая

Санкт-Петербург, 1 февраля. Традиционный олимпийский трамвай запустят в Петербурге в день открытия Игр в Пекине, сообщил глава городского комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь.

Трамвай в поддержку российской сборной отправится 4 февраля в 9:45 от Садовой улицы. Эта традиция впервые появилась в 2004 году во время Олимпиады в Афинах. Кроме того, в пятницу с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости дадут залп в честь олимпийцев, передает ТАСС.

Ранее стало известно о призовом фонде для победителей ОИ-2022. Обладатели золотых медалей получат по 5 млн рублей, серебряных — по 2,5 млн рублей. Спортсменам, которые привезут в Петербург бронзу, дадут по 1,5 млн рублей. Денежные выплаты в размере 600 тысяч рублей полагаются также олимпийцам, занявшим четвертое место.

Олимпиада в Пекине стартует 4 февраля и завершится 20 февраля. В национальную сборную вошли 212 спортсменов, они будут соревноваться под флагом Олимпийского комитета России (ОКР).