Понасенков хочет отсудить квартиру у историка Соколова и организовать там музей

Санкт-Петербург, 1 февраля. Одиозный историк Евгений Понасенков заявил, что суд принял его сторону в тяжбах против осужденного за убийство экс-доцента СПбГУ Олега Соколова. По словам преподавателя, он хочет заполучить недвижимость коллеги.

Процесс по иску Соколова к Понасенкову начался в 2018 году, но постоянно затягивался. В итоге судебная инстанция в июне 2021 года отклонила претензии экс-доцента о защите чести и достоинства. Но Соколова не устроило это решение и он подал апелляционную жалобу.

«Однако этот истеричный тип вместо того, чтобы каяться до гроба в содеянном, подал очередную апелляционную жалобу. И вот — снова моя победа», — поделился Понасенков с «Газетой.Ru».

Историк намерен взыскать с оппонента судебные издержки и лишить его квартиры. Там Понасенков хочет организовать «Музей завистливых идиотов».

В 2019 году Соколов стал фигурантом уголовного дела об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. Осужденный по решению суда проведет более 12 лет в исправительном учреждении.

Ранее Понасенков высказался о смерти народного артиста РСФСР Леонида Куравлева. По мнению историка, покойный актер был ярким представителем советского кинематографа.