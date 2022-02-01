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Петербургские депутаты предложили взять под контроль цены на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса

  /   Обновлено: 01 февраля 2022 11:47
Общество
Петербургские депутаты предложили взять под контроль цены на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса
ФБА «Экономика сегодня»  / 

О необходимости законодательно регулировать цены на ПЦР-тесты и первоочередные препараты для лечения COVID-19 заговорили в Северной столице. Депутаты петербургского ЗакСа от фракции «Единая Россия» обратились к министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой взять под личный контроль решение этой проблемы. 

Как указано в обращении руководителя фракции «ЕР» в ЗакСе Петербурга Павла Крупника, в условиях столь высокого роста заболеваемости COVID-19, в том числе и среди детей, проблема доступности ПЦР-тестов и препаратов для лечения коронавирусной инфекции стоит очень остро. Те же ПЦР-тесты нужны не только гражданам с признаками заболевания, но и для профилактики. Ведь тесты необходимы и здоровым людям, которые не могут сделать прививку по показаниям, но хотят жить полноценно — посещать массовые мероприятия, фитнес-клубы, заведения общественного питания.

«Согласно мониторингу, цены на ПЦР-тесты в Санкт-Петербурге в аптечных пунктах варьируются в пределах от 646 рублей 00 копеек до 3000 рублей 00 копеек. При сдаче теста в специализированной медицинской организации цены также варьируются от 1200 рублей 00 копеек и выше. В отдельных случаях цена повышается за скорость предоставления результата исследования, так называемый экспресс-тест, что увеличивает стоимость анализа не менее чем на 50%. Указанный выше «разброс цен» связан с отсутствием государственного правового регулирования ограничения ценовой политики коммерческих организаций на продажу ПЦР-тестов или услуг соответствующих исследований, приводит к снижению роли государственного контроля в указанной сфере», — говорится в обращении.

Петербургские депутаты предложили взять под контроль цены на ПЦР-тесты и лекарства от коронавируса
ФБА «Экономика сегодня» . /
Депутаты обращают особое внимание, что для большинства россиян разброс цен до 2000 рублей является весьма существенным. Ведь получается, что вместо одного теста по максимальной цене — 3000 рублей — можно приобрести четыре ПЦР-теста за минимальную стоимость, правда, в отдельных аптечных пунктах.

С препаратами, которые используются для лечения COVID-19, ситуация схожая. Несмотря на то, что коронавирус с нами более двух лет, цены на лекарства против него устанавливает рынок. Петербургские депутаты же просят министра здравоохранения внести медикаменты, используемые при лечении коронавируса, в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулирует государство.

«Беспокойство вызывает и различие в стоимости первоочередных препаратов для лечения COVID-19, так как новые вызовы, новые штаммы, новые угрозы требуют оперативного реагирования на возможную корректировку лечения, как следствие, корректировку предназначенных для лечения и профилактики лекарственных препаратов», — говорится в обращении.

Поэтому депутаты видят целесообразность в правовом регулировании предельных отпускных цен на ПЦР-тесты и возможного расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств, чтобы остановить рост стоимости препаратов для профилактики и лечения коронавируса.

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петербург коронавирус пцр-тест цены на лекарства
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