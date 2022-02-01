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Объявлена дата старта шестого Международного арктического форума

Общество
Объявлена дата старта шестого Международного арктического форума
Пресс-служба международного арктического форума

Санкт-Петербург, 1 февраля. Шестой Международный арктический форум «Арктика — территория диалога» пройдет 11–13 апреля в Северной столице.

Россия с 2021 года председательствует в Арктическом совете. Цель этого — развитие арктического региона. В программу председательства заложено более 100 мероприятий. Самой крупной площадкой станет Международный арктический форум «Арктика — территория диалога». Планируется, что его посетят 2,5 тыс. гостей из более чем 50 стран.

«Деловая программа форума формируется с учетом приоритетов российского председательства, среди них — социально-экономическое развитие региона, население Арктики, охрана окружающей среды и укрепление Арктического совета как основной площадки многостороннего сотрудничества в высоких широтах», — подчеркнул секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков.

Объявлена дата старта шестого Международного арктического форума
Пресс-служба международного арктического форума /

Архитектура деловой программы форума состоит из шести блоков. В них нашли отражение ключевые вопросы повестки дня Арктического совета, отметил посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов. Запланирован и Молодежный арктический форум. Он пройдет в Архангельске.

Россия усилила военную инфраструктуру в Арктике, о чем ранее заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Рубежи надежно прикрыты от иностранной агрессии. На Северном полюсе размещены российские ракетные комплексы и системы противовоздушной обороны.

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