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Суд арестовал жителя Петербурга за убийство собутыльника и ранение женщины

Происшествия
Суд арестовал жителя Петербурга за убийство собутыльника и ранение женщины
pixabay.com

Санкт-Петербург, 31 января. Суд постановил арестовать Николая К. до 29 марта за поножовщину. Соответствующее заявление сделали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Мужчина обвиняется в поножовщине, произошедшей в Невском районе города. Преступление было совершено ночью 30 января в одной из квартир дома на проспекте Большевиков.

Предварительно установлено, что мужчина и его товарищ распивали спиртные напитки. В какой-то момент между ними началась ссора на почве ревности, в результате чего обвиняемый зарезал хозяина квартиры. Позднее он напал на 28-летнюю женщину, которая стала очевидцем убийства. Пострадавшая находится в больнице в состоянии средней тяжести.

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