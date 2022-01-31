Шум работающего трактора с уснувшим водителем не давал спать жителям Васильевского острова

Санкт-Петербург, 31 января. Жительница Петербурга пожаловалась на неприятный инцидент, который произошел с ней глубокой ночью. Женщина проснулась от шума трактора, работающего вхолостую.

Экземпляр снегоуборочной техники встал на ночную стоянку во дворе дома на 6-й линии Васильевского острова и не давал спать местным жителям. Трактор расположили на парковке одного из ресторанов.

«Гремело, шумело так, что не могла спать. Подумала, что наконец начали убирать, обрадовалась, потому что Волжский переулок вообще не убирают», — пожаловалась петербурженка «Фонтанке».

Пытаясь понять, что происходит, женщина вышла на улицу и увидела странную картину. Трактор стоял на домкрате и ковше, при этом его колеса крутились в воздухе, а фары светили. Водитель тоже был на месте — он спал в кабине.

Prt Scr vk.com / Голос Василеостровского района

Из-за шума жительница Васильевского острова вызвала полицию. По ее словам, это произошло около 03:30 ночи. Тишина наступила только через полчаса после вызова, отметила женщина.

Ранее внимание петербуржцев привлекли сотрудники коммунальных служб, которые катались с ледяной горки. Горожан возмутили развлечения работников на фоне плохой уборки снега в Северной столице.