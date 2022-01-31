Петербуржцы из ЖК «Шуваловский» не могут выехать со двора из-за снега

Санкт-Петербург, 31 января. Жители комплекса «Шуваловский» в Приморском районе Северной столицы недовольны работой коммунальных служб. Из-за сильного снегопада горожане не могут выехать даже со дворов.

В социальных сетях распространилось видео, на котором запечатлены последствия непогоды в Северной столице. Город снова завалило снегом. Коммунальные службы не справляются с уборкой. Жители ЖК «Шуваловский» пожаловались на «безумную колейность», отметив, что проезд по двору занимает до 40 минут.

«Абсолютно не чистят ни дороги, ни тротуары, машинам не разъехаться, многие застревают из-за корки льда под снегом, колейность безумная...Что делать не понятно, проезд по двору занимает 30-40 минут. С начала выпадения снега ничего не меняется, а коммунальщики отказываются чистить, ссылаясь на то, что земля им не принадлежит, она принадлежит городу... куда бежать — не понятно», — недоумевают горожане.

Проблема уборки снега наблюдается в Петербурге с начала зимы. Из-за периодических оттепелей он превращается в кашу под ногами. Чтобы добраться домой или на работу, горожанам приходится едва не плыть по улицам. Накануне из-за метели сотрудники Колпинского районного суда не смогли попасть в здание. Глава Петербурга Александр Беглов до сих пор не может решить проблему с уборкой снега.