Работники Ленинградского зоопарка покажут посетителям тигрицу Виолу на китайский Новый год

Санкт-Петербург, 29 января. Сотрудники Ленинградского зоопарка подготовили сюрприз для посетителей по случаю китайского Нового года Водяного Тигра.

Китайский Новый год отмечается на месяц позднее привычного для россиян, поэтому в свои права он вступит только с 31 января. К этому периоду работники зоопарка приготовили сюрприз. Посетители смогут увидеть новую постоялицу зоосада — тигрицу по имени Виола. Она прибыла в Санкт-Петербург совсем недавно. Об этом изданию «Невские Новости» рассказала начальник отдела по связям с общественностью зоопарка Елена Ситникова.

«Сейчас грядет китайский Новый год, а это год Тигра. У нас в августе еще приехала тигрица Виола и не все успели ее увидеть. Безусловно, посетителей будет меньше, но мы уверены, что зоопарк в Санкт-Петербурге пользуется достаточной популярностью», — подчеркнула Ситникова.

Сотрудники зоопарка «Лимпопо» в Нижегородской области организовали голосование среди посетителей. Горожане смогут выбрать имена для новорожденных тигрят.