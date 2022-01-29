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Игрунки Хоакин и Хельга обзавелись детенышем в Ленинградском зоопарке

Общество
Игрунки Хоакин и Хельга обзавелись детенышем в Ленинградском зоопарке
Global Look Press  /  Libor Zavoral/CTK

Санкт-Петербург, 29 января. Перед новогодними каникулами в Ленинградском зоопарке у пары игрунок Хоакина и Хельги родился детеныш. Малыш уже окреп и стал выходить к людям.

«Детеныш появился на свет 13 декабря 2021 года. Он долгое время не отходил от родителей и постоянно прятался», — сообщили сотрудники зоопарка в соцсетях.

В настоящее время маленький игрунок подрос, осмелел и стал активно изучать окружающий мир. Уже сейчас можно увидеть, как самец Хоакин сажает малыша на спину, а он в ответ начинает вредничать и убегать.

У данного семейства приматов заведено, что в основном о детенышах заботятся самцы, а самки занимаются ими только в период кормления. На данный момент определить пол молодой особи пока невозможно. Игрунки питаются различными кашами, детским питанием и фруктами.

Ранее в Московском зоопарке на свет появился детеныш яка. В течение шести месяцев новорожденный будет питаться молоком матери, пока не сможет перейти на ветки, траву и злаковые мюсли.

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