Потоп на улице Шувалова в Мурино попал на видео

, 28 января. Потоп произошел в городе Мурино из-за лопнувшей трубы у дома № 4, корпус 2, на улице Шувалова. На место происшествия прибыли сотрудники МЧС.

На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть затопленные дворы, расположенные между бульваром Менделеева, Охтинской аллеей и улицей Шувалова. Корреспондент НЕВСКИХ НОВОСТЕЙ, отправившийся в город Мурино, заметил бьющий из-под забора фонтан с водой. Местные жители не знают, почему на место прибыли сотрудники МЧС. Ведь о пожаре не сообщалось. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Пока Мурино в Ленобласти страдает от потопа, петербуржцы вязнут в снегу. О неудовлетворительной уборке города высказывались Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Борис Галкин, Александр Семчев и другие известные артисты. Глава Северной столицы Александр Беглов еще осенью заявлял, что у города достаточно техники, чтобы быстро ликвидировать последствия непогоды. Однако то, что сейчас можно наблюдать на улицах Северной столицы, свидетельствует об обратном.