Петербуржцы провели утро пятницы в многокилометровой пробке на КАД

Санкт-Петербург, 28 января. Последний рабочий день недели начался с пробок в Северной столице. С 47-го по 56-й км внутреннего кольца КАД образовался гигантский затор на десять километров.

Там зафиксированы сразу три дорожно-транспортных происшествия. Неблагоприятная обстановка сложилась и на Мурманском шоссе, а также Народной улице. Эти участки также оказались в «красной зоне», следует из данных «Яндекса». Многокилометровые пробки обусловлены неблагоприятными погодными условиями и снежным коллапсом на дорогах.

Накануне, 27 января, из-за снегопада в Петербурге произошли десятки ДТП. Не исключено, что ситуация повторится. Сейчас Петербург оказался во власти циклона «Мари». Согласно прогнозам синоптиков, снег прекратится в субботу, 29 января. Однако уже в воскресенье, 30 января, в городе снова ожидаются осадки.

О неудовлетворительной уборке снега в Петербурге ранее высказывались Инна Чурикова, Светлана Крючкова, Борис Галкин, Александр Семчев и другие известные деятели культуры. Известны случаи, когда горожане получают травмы из-за некачественной уборки дорог. Одна из пожилых петербурженок намерена добиваться компенсации из-за полученных травм. Прошлой зимой глава Северной столицы Александр Беглов оказался в такой ситуации, как сейчас. В этом сезоне первый снег накрыл Петербург еще в конце ноября. Но даже несмотря на печальный прошлогодний опыт, Смольный оказался не готов к снегопадам.