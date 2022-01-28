Петербуржец хотел продать 50 кг гашиша за 100 тысяч евро посреди леса в Ленобласти

Санкт-Петербург, 28 января. Драгдилер из Санкт-Петербурга хотел продать почти полцентнера гашиша в Ленинградской области. Преступник планировал выручить за сделку 100 тысяч евро, однако вместо этого отправится отбывать девятилетнее наказание в колонию строгого режима.

В четверг, 27 января, Ленинградской области суд огласил вердикт по уголовному делу жителя Петербурга Сергея А., который в сентябре 2019 года попытался продать знакомому почти 50 кг наркотического вещества. Наркосделка не удалась — сотрудники ФСБ арестовали двух приятелей в лесном массиве Колтушского сельского поселения Всеволожского района.

В личном транспорте подсудимого правоохранители нашли и изъяли 500 плиток с гашишем общей массой более 47 кг. Кроме этого, десять аналогичных брикетов массой около 1 кг выявили в одном из гаражей в Северной столице.

Тем временем бывший сотрудник посольства США в Москве стал фигурантом дела о контрабанде наркотиков. Сейчас американец находится под стражей.