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Ростральные колонны зажглись в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады

  /   Обновлено: 27 января 2022 19:48
Общество
Ростральные колонны зажглись в честь 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады
Невские Новости  /  Дарья Зуева

Санкт-Петербург, 27 января. Огни загорелись на Ростральных колоннах в Санкт-Петербурге в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Памятные мероприятия прошли в Северной столице по случаю 78-й годовщины снятия блокады Ленинграда, которая отмечается 27 января. В честь этого события зажглись огни Ростральных колонн.

Президент России Владимир Путин ранее принял участие в траурном мероприятии на Пискаревском кладбище. Глава государства возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина».

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ленинград блокада огни
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