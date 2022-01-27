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Салют запустят у Петропавловской крепости в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Общество
Салют запустят у Петропавловской крепости в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 января. Большой салют из 30 артиллерийских залпов запустят в Северной столице в честь 78-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда.

Он начнется в 21:00 у стен Петропавловской крепости. Каждый из 30 артиллерийских залпов будет поименно посвящен героям обороны Ленинграда. Их произведут расчеты батареи 85-мм орудий Д-44 Михайловской военной артиллерийской академии. В сам непосредственно день снятия блокады, 27 января 1944 года, в Ленинграде произвели артиллерийский салют из 24 залпов. Более 300 орудий были установлены в разных частях города, в том числе на Марсовом поле, на набережных Невы и в других местах.

Салют запустят у Петропавловской крепости в честь годовщины снятия блокады Ленинграда
Невские Новости / Надежда Капранова

Историк Анна Замараева ранее рассказала, чем на самом деле питался руководящий состав в блокаду Ленинграда. В разные годы появлялась информация, что высокопоставленные деятели ели лучше, чем обычные люди. Паек чиновников имел некоторые сходства с меню военнослужащих. Тем не менее нет информации, что они именно «шиковали», подчеркнула Анна Замараева. В те страшные годы людям было некогда думать о еде.

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