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Прокуратура начала проверку по факту травмирования двух человек у ж/д станции Шушары

  /   Обновлено: 27 января 2022 17:26
Происшествия
Прокуратура начала проверку по факту травмирования двух человек у ж/д станции Шушары
vk.com  /  Администрация Пушкинского района

Санкт-Петербург, 27 января. В районе железнодорожной станции Шушары в Северной столице 26 января попали под поезд два человека. Транспортная прокуратура начала проверку по данным фактам, выяснил источник ФАН.

Утром поступило сообщение, что мужчина пострадал от проезжавшего поезда. Спустя 11 часов там же от тепловоза получила травмы пенсионерка. Оба пострадавших выжили и находятся в больнице.

Надзорное ведомство выяснило, что мужчина и женщина шли через рельсы вне границ оборудованного для этого перехода.

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поезд прокуратура проверка
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