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Матвиенко почтила память жертв блокады Ленинграда

  /   Обновлено: 27 января 2022 13:52
Общество
Матвиенко почтила память жертв блокады Ленинграда
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 27 января. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко прибыла на Пискаревское кладбище Петербурга почтить память жертв блокады Ленинграда.

Она возложила венок к монументу «Мать-Родина» в память о погибших жителях и защитниках города. В церемонии возложения цветов также приняли участие депутаты Госдумы, полномочный представитель президента РФ в СЗФО Александр Гуцан и другие. В Петербург прибыл и сам глава российского государства Владимир Путин.

Матвиенко отметила, что в День полного снятия блокады Ленинграда она всегда приходит на Пискаревское кладбище. Председатель Совета Федерации назвала его «местом боли и гордости». Это бессмертный подвиг. Задача современного поколения — хранить память о нем, считает Валентина Матвиенко.

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