Путин почтил память жителей и защитников блокадного Ленинграда

Санкт-Петербург, 27 января. Президент России Владимир Путин принял участие в траурном мероприятии, которое посвящено 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда.

Российский лидер посетил Пискаревское мемориальное кладбище в Петербурге. Глава государства возложил венок к подножию монумента «Мать-Родина». Кроме того, президент страны принес цветы к братской могиле.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику героям сопротивления в концлагерях и гетто, который расположен на территории Еврейского музея и центра толерантности в Москве.