Президент России посетит Пискаревское кладбище в День снятия блокады Ленинграда

Санкт-Петербург, 26 января. Президент России Владимир Путин планирует посетить Пискаревское кладбище в Санкт-Петербурге в День снятия блокады Ленинграда. Об этом сообщили представители пресс-службы Кремля.

Глава государства посетит Пискаревское кладбище в четверг, 27 ноября. Он намерен почтить память погибших воинов-освободителей и жителей блокадного Ленинграда. Отмечается, что президент России ежегодно принимает участие в памятных мероприятиях, связанных с блокадой.

«В день 78-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент России Владимир Путин посетит Пискаревское мемориальное кладбище», — говорится в тексте сообщения.

Российский Союз ветеранов и Фонд Андрея Кончаловского организуют Всероссийский урок мужества «Расскажи мне о блокадном Ленинграде». Урок проведет телеведущая Оксана Федорова.