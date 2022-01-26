Спортивные соревнования в Петербурге в феврале пройдут с заполняемостью трибун на 50%

Санкт-Петербург, 26 января. Спортивные мероприятия в Санкт-Петербурге в феврале пройдут с заполняемостью трибун на 50%. Об этом заявил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

В феврале в Петербурге пройдут теннисный турнир St. Petersburg Ladies’ Trophy, игры волейбольной Лиги чемпионов, матчи Евролиги по баскетболу, а также соревнования по хоккею, напомнил Пиотровский в своем Telegram-канале.

«На спортивные арены допускаются только зрители, имеющие QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации против COVID-19 или перенесенное заболевание», — отметил вице-губернатор.

Он подчеркнул, что в городе до 13 февраля действует запрет на посещение спортивных мероприятий несовершеннолетними.

Ранее стало известно, что трое хоккеистов СКА из Петербурга не прибыли в расположение сборной России из-за заражения коронавирусом. Спортсменов ожидают в составе команды после выздоровления.

За минувшие сутки петербургские медики зафиксировали в городе более 10,5 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Такие удручающие данные противоречат обещаниям губернатора Петербурга Александра Беглова о достижении коллективного иммунитета в нынешнем месяце.