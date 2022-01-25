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Кот набросился на новорожденного ребенка во время кормления грудью в Петербурге

Происшествия
Кот набросился на новорожденного ребенка во время кормления грудью в Петербурге
pixabay.com  /  PD

Санкт-Петербург, 25 января. Врачи борются за жизнь пострадавшего от кошачьих укусов младенца в Санкт-Петербурге, сообщили в местных СМИ. Домашний питомец набросился на ребенка, когда мать кормила малыша грудью.

Днем в понедельник из квартиры на проспекте Космонавтов врачи госпитализировали мальчика, родившегося шесть дней назад. Младенец поступил в больницу в тяжелом состоянии с укушенными ранами головы. По словам родительницы малыша, она кормила ребенка грудью, когда на сына бросился разъяренный кот.

По факту произошедшего инспектор по делам несовершеннолетних уже проводит проверку. Известно, что семья является полной и не состоит на учете. Сведений о судьбе кота не поступало.

На днях жительница Ленобласти утонула в необорудованной купели на глазах у собственных детей. Женщина зашла в воду в Крещенскую ночь, однако наружу выбраться не смогла.

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санкт-петербург скорая помощь
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