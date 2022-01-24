Более 70 заявок прошли в следующий этап конкурса по модернизации «Горской» в Петербурге

Санкт-Петербург, 24 января. Территория «Горской» должна стать новым деловым центром Северной столицы. Концептуальным решением этой задачи займутся участники конкурса, организованного ООО «Мегалайн». Об этом пишет ФБА «Экономика сегодня».

«Мегалайн» организовал конкурс, чтобы выявить лучшие архитектурно-градостроительные решения для участка в Курортном районе. Заказчикам поступило более 150 заявок из 30 стран мира, а в следующий этап прошли 76 компаний из 16 государств.

Ожидается, что территория будет разделена на несколько специализированных кластеров. Это IT-деревня, промышленные и складские объекты, гостиничная и сервисная инфраструктура и культурный центр. Общее направление развития описал генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

«Появится ряд отелей и бизнес-центров, что важно для развития делового туризма и проведения различных мероприятий. Культурный кластер, в свою очередь, станет точкой притяжения многих горожан. Будет общедоступная набережная с большим количеством социально-культурных объектов, дамбы, смотровые площадки, экотропы», — рассказал он.

megalinestroy.ru / Мегалайн

Жюри 3 февраля определит финалистов конкурса. Те смогут подробно проработать свои проекты до весны, а строительство планируется начать уже летом. Согласно предварительным оценкам, реализация проекта позволит создать более 14,5 тыс. новых рабочих мест.

Руководитель архитектурной мастерской Futura Architects, член правления Санкт-Петербургского союза архитекторов Олег Манов ранее выразил уверенность, что модернизация территории «Горская» вызовет позитивный экологический резонанс и привлечет в Петербург инвестиции.