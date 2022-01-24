Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги

Санкт-Петербург, 24 января. Писатель и сценарист сериала «Убойная сила» Андрей Кивинов принял участие в пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот», посвященной кинофестивалю «Живая строка». Он рассказал о долгом пути книг к экранизации.

По мнению Кивинова, писателю нужно сделать очень многое, чтобы его произведение было экранизировано. Главной проблемой является отсутствие прямой связи между авторами и кинематографистами.

«Как ни странно реалистичной связи нет, отсматривают редакторы большое количество произведений, есть востребованность экранизаций и надо, чтобы произведения попало на глаза людям», — поделился сценарист.

На фестивале «Живая строка» было много достойных работ, считает Кивинов. Он отметил короткометражный фильм петербургского режиссера Анны Осьмининой «Последний лист». Это была «вольная экранизация» новеллы американского прозаика О. Генри, добавил гость медиацентра. По его словам, современному кинематографу нужна свежая кровь.

«Здесь обязательно нужно присутствие молодых литераторов, которые хотят продвинуть свое произведение на экран. Сейчас делают бесконечные римейки. Но вот пишут же много чего, тиражами меньшими, конечно, но поворотов много», — подытожил Пименов.

Фестиваль «Живая строка» проходил с 21 по 23 января в Комарово, имена победителей были объявлены накануне в «Доме отдыха и творчества писателей Комарово». Лучшей документальной короткометражкой назвали «Репортаж из рая» Анны Самойловой, в номинации «Лучшая анимационная короткометражка» победила работа белорусского режиссера Натальи Дарвиной «Добрый волк». Дипломом за талантливый фильм портрет «Сны больше не мерещатся, отец» награждена Мила Ханзина из Финляндии.