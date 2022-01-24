Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 января 17:45
17:42
Происшествия
Молодая девушка погибла в страшном ДТП под Пермью
17:42
Политика
Крымский депутат Бальбек: Зеленский танцует диско под американскую музыку
17:40
Общество
Петербурженка с инвалидностью отсудила у комздрава полмиллиона рублей за лекарства
17:39
Политика
Политик Клинцевич спрогнозировал будущее президента Украины Зеленского
17:37
Спорт
Фанаты петербургского «Зенита» считают незаконным введение Fan ID на матчах РПЛ
17:36
Шоу-бизнес
Вдова Александра Градского скрывает свой настоящий возраст
17:36
Армия
MW: истребители Су-30СМ существенно превосходят американские F-35
17:35
Весь мир
Спикер парламента Ливии озвучил условие для выдвижения на пост премьер-министра
17:35
Экономика
Геополитика или высокие цены на нефть: какой фактор возьмет верх и окажет поддержку рублю
17:34
Экономика
Жители Крыма вложили порядка 6 млрд рублей в инвестирование
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги

  /   Обновлено: 24 января 2022 16:55
Общество
Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 января. Писатель и сценарист сериала «Убойная сила» Андрей Кивинов принял участие в пресс-конференции на площадке Медиагруппы «Патриот», посвященной кинофестивалю «Живая строка». Он рассказал о долгом пути книг к экранизации.

По мнению Кивинова, писателю нужно сделать очень многое, чтобы его произведение было экранизировано. Главной проблемой является отсутствие прямой связи между авторами и кинематографистами.

«Как ни странно реалистичной связи нет, отсматривают редакторы большое количество произведений, есть востребованность экранизаций и надо, чтобы произведения попало на глаза людям», — поделился сценарист.

На фестивале «Живая строка» было много достойных работ, считает Кивинов. Он отметил короткометражный фильм петербургского режиссера Анны Осьмининой «Последний лист». Это была «вольная экранизация» новеллы американского прозаика О. Генри, добавил гость медиацентра. По его словам, современному кинематографу нужна свежая кровь.

«Здесь обязательно нужно присутствие молодых литераторов, которые хотят продвинуть свое произведение на экран. Сейчас делают бесконечные римейки. Но вот пишут же много чего, тиражами меньшими, конечно, но поворотов много», — подытожил Пименов.

Фестиваль «Живая строка» проходил с 21 по 23 января в Комарово, имена победителей были объявлены накануне в «Доме отдыха и творчества писателей Комарово». Лучшей документальной короткометражкой назвали «Репортаж из рая» Анны Самойловой, в номинации «Лучшая анимационная короткометражка» победила работа белорусского режиссера Натальи Дарвиной «Добрый волк». Дипломом за талантливый фильм портрет «Сны больше не мерещатся, отец» награждена Мила Ханзина из Финляндии.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Писатель Андрей Кивинов рассказал, что нужно сделать автору для экранизации книги
кино фестиваль кивинов
Комментировать