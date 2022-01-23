«Мегалайн» органично впишет новые ТПУ в архитектурный ансамбль Петербурга

Санкт-Петербург, 23 января. Транспортная система Санкт-Петербурга будет обновлена с учетом климатических и исторических особенностей города, заявил руководитель компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник. Его слова приводит ФБА «Экономика сегодня».

Застройщик «Мегалайн» собирается возвести в Северной столице 61 новый транспортно-пересадочный узел. Глава девелопера Геннадий Корупятник признал, что строительство объектов на территории Петербурга требует коррективов в связи с особенными погодными и сезонными условиями местности. Однако подобные нюансы уже предусмотрены в проекте «Мегалайна» по масштабному реформированию транспортных магистралей города.

«Места посадки-высадки пассажиров и основные маршруты пересадки будут организованы по принципу "сухих ног", то есть защищены от воздействия осадков. В ТПУ с большим пассажиропотоком откроются теплые залы для ожидания и пешеходные галереи, будут размещены туалеты и объекты попутного обслуживания», — перечисляет особенности ТПУ в интервью РИА Новости руководитель компании.

Петербург — по-настоящему Культурная столица России, которая сохранила за свое трехсотлетнее существование множество ценных с точки зрения архитектуры и истории зданий. Застройщик учитывает этот факт, поэтому сохранит культурный облик города на Неве при осуществлении строительства объектов в исторических районах.

«Мегалайн» представляет собой компанию полного цикла, так как в компетенции организации входит не только возведение зданий, но и инвестирование, а также функции генерального подрядчика. Десять лет предприятие занимается строительством жилья и деловых комплексов, а постройки компании можно обнаружить не только в Петербурге, но и в других регионах России.

Новые транспортно-пересадочные узлы сделают передвижение петербуржцев по городу более комфортным, а также снизят общую нагрузку на общественный транспорт Северной столицы.