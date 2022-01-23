Жители Кудрово и Мурино получат транспортные преимущества благодаря проектам «Мегалайна»

Санкт-Петербург, 23 января. Проект компании «Мегалайн» по созданию сети транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Петербурге поможет в решении проблем перемещения жителей города и примыкающих к нему территорий, в том числе Кудрово и Мурино. Об этом рассказал генеральный директор организации Геннадий Корупятник.

«Мегалайн» намеревается сформировать в Северной столице сеть из 61 ТПУ, чтобы перераспределить транспортные и пассажирские потоки. Проектом предусмотрено создание множества общественно-деловых объектов.

Транспортно-пересадочные узлы построят по принципу «сухих ног», то есть с учетом петербургского климата и с защитой от осадков. В первую очередь будет прорабатываться создание объектов у станций метро «Старая деревня», «Гражданский проспект», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

Строительство транспортно-пересадочных узлов поможет сразу нескольким проблемным транспортным точкам. Например, проект даст преимущества жителям Кудрово, Мурино, Шушар и Парнаса.

«Формирование сети из 61 ТПУ в Санкт-Петербурге вместе со строительством в них современной транспортной инфраструктуры и общественно-деловых объектов позволит в целом перераспределить существующие пассажирские и транспортные потоки в городе, повысить привлекательность общественного транспорта и дать возможность еще большему числу людей, в том числе жителям перечисленных районов, отказаться от личного автомобиля», — пояснил Корупятник в интервью РИА Новости.

Невские Новости / Ольга Костромина

Проект «Мегалайна» учитывает потребности разных групп населения. Как отметил гендиректор компании, все ТПУ будут проектироваться с учетом максимальной доступности для маломобильных граждан.

«Мегалайн» планирует реализовать транспортный проект собственными силами. Компания готова вложить в строительство транспортно-пересадочных узлов 186 миллиардов рублей.