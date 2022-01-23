Проект «Мегалайна» по строительству ТПУ поможет снизить нагрузку на петербургский транспорт

Санкт-Петербург, 23 января. Появление транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге позволит повысить комфорт пассажиров и снизит нагрузку на городской транспорт. Об этом заявил генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Организация планирует опираться на международный опыт при строительстве ТПУ в Северной столице. Внимание специалистов «Мегалайна» привлекли проекты бюро Nikken Sekkei в Японии, AREP во Франции и других фирм.

«Единой концепции развития ТПУ не существует. Все зависит от конфигурации дорог, пассажирооборота и задействованных видов транспорта, а также от расположения объекта в структуре города и от окружающей застройки», — отметил Корупятник в беседе с РИА Новости.

При этом концепции транспортно-пересадочных узлов обладают общим принципом. Все проекты направлены на уменьшение времени пересадок и пути, увеличение комфорта и безопасности пассажиров, в том числе маломобильных людей. Кроме того, развитие ТПУ позволит снизить нагрузку на городской транспорт и маятниковую миграцию, пишет издание «Экономика Сегодня».

Гендиректор компании «Мегалайн» также отметил важность сотрудничества с властями Санкт-Петербурга при реализации проектов ТПУ. После окончания строительства транспортно-пересадочные узлы передадут во владение города.