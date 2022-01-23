Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
23 января 14:21
14:20
Общество
Дом хоккеиста Стеблина под Одинцово оставили без воды из-за конфликта с администрацией
14:18
Армия
Шойгу отметил вклад ДОСААФ в укрепление российской обороноспособности
14:17
Происшествия
Более 200 человек эвакуировали из ТЦ в Новосибирске из-за пожара
14:17
Шоу-бизнес
Хмельницкая призналась, что они с Куценко всю жизнь находятся в состоянии флирта
14:15
Весь мир
Один французский солдат погиб и девять получили ранения при обстреле военной базы в Мали
14:15
Армия
Минобороны Белоруссии подтвердило прибытие в республику еще одного эшелона ВС РФ
14:15
Происшествия
Злоумышленник подстрелил подбежавшую к его машине домашнюю собаку в Южно-Сахалинске
14:13
Общество
Жители Кудрово и Мурино получат транспортные преимущества благодаря проектам «Мегалайна»
14:11
Происшествия
Прокуратура начала проверку после поломки «Сапсана» в Петербурге
14:09
Весь мир
Один из подозреваемых в убийстве президента Гаити признал вину
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Проект «Мегалайна» по строительству ТПУ поможет снизить нагрузку на петербургский транспорт

  /   Обновлено: 23 января 2022 13:54
Общество
Проект «Мегалайна» по строительству ТПУ поможет снизить нагрузку на петербургский транспорт
Народные новости  /  Арсений Островский

Санкт-Петербург, 23 января. Появление транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Санкт-Петербурге позволит повысить комфорт пассажиров и снизит нагрузку на городской транспорт. Об этом заявил генеральный директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Организация планирует опираться на международный опыт при строительстве ТПУ в Северной столице. Внимание специалистов «Мегалайна» привлекли проекты бюро Nikken Sekkei в Японии, AREP во Франции и других фирм.

«Единой концепции развития ТПУ не существует. Все зависит от конфигурации дорог, пассажирооборота и задействованных видов транспорта, а также от расположения объекта в структуре города и от окружающей застройки», — отметил Корупятник в беседе с РИА Новости.

При этом концепции транспортно-пересадочных узлов обладают общим принципом. Все проекты направлены на уменьшение времени пересадок и пути, увеличение комфорта и безопасности пассажиров, в том числе маломобильных людей. Кроме того, развитие ТПУ позволит снизить нагрузку на городской транспорт и маятниковую миграцию, пишет издание «Экономика Сегодня».

Гендиректор компании «Мегалайн» также отметил важность сотрудничества с властями Санкт-Петербурга при реализации проектов ТПУ. После окончания строительства транспортно-пересадочные узлы передадут во владение города.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Проект «Мегалайна» по строительству ТПУ поможет снизить нагрузку на петербургский транспорт
петербург тпу мегалайн
Комментировать