Курьер на велосипеде и легковушка столкнулись центре Петербурга

Санкт-Петербург, 22 января. Курьер на велосипеде спешил скорее доставить заказ, но возле дома 184 по Невскому проспекту столкнулся с автомобилем «Шевроле».

Велосипедист повредил руку, но от помощи врачей отказался и остался ждать сотрудников ГИБДД вместе с водителем легковушки. Пока что неизвестно, пострадал ли мужчина за рулем автомобиля. Оба они застрахованы и поэтому мирно переговариваются с друг другом о событиях этого вечера.

Оба участника ДТП считают именно себя виновными в произошедшем. Владелец велосипеда винит себя в том, что двигался по тротуару, а не по проезжей части. Водитель легкового автомобиля сокрушается, что не заметил помеху справа.

Это одно из множества ДТП в Петербурге этой зимой. Накануне авария с участием маршрутки и фуры произошла на Московском шоссе, пострадали четыре человека. Лед на улицах, плохая уборка снега привели к тому, что город погрузился в снежный коллапс, с которыми то и дело не справляются автомобилисты. Смольный предпочитает пропускать мимо ушей жалобы горожан.