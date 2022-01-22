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Масштабный проект «Мегалайна» по развитию ТПУ обновит транспортную инфраструктуру Петербурга

Общество
Масштабный проект «Мегалайна» по развитию ТПУ обновит транспортную инфраструктуру Петербурга
Prt Scr youtube.com  /  Демид Быстров

Санкт-Петербург, 22 января. Компания «Мегалайн» готовится к реализации масштабного проекта по строительству транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Петербурге. Об этом завил генеральный директор ООО «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

По его словам, компания возьмет на себя финансирование строительства новых ТПУ. При этом реализация данного проекта позволит создать в Северной столице более 40 тысяч рабочих мест. Руководство компании убеждено, что транспортно-пересадочные узлы и общественно-деловые пространства рядом с ними необходимы местным жителям и бизнесу.

«Строительство подобных объектов позволит не только обновить или создать новую транспортную инфраструктуру — на базе ТПУ появятся новые точки роста деловой активности, позволяющие развиваться малому и среднему бизнесу», — заявил Корупятник в интервью РИА Новости.

Ранее стало известно, что на текущий момент общий объем инвестиций в проект по строительству ТПУ в Петербурге оценивается в 186 миллиардов рублей. В «Мегалайне» подчеркнули, что компания хочет осуществить его исключительно своими силами.

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