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«Мегалайн» заявил о готовности вложить 186 млрд рублей в развитие транспорта в Петербурге

Общество
«Мегалайн» заявил о готовности вложить 186 млрд рублей в развитие транспорта в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 22 января. Компания «Мегалайн», известная целым рядом проектов в городе на Неве, заявила о готовности профинансировать развитие транспорта в Северной столице. Соответствующее заявление сделал генеральный директор ООО Геннадий Корупятник.

По словам главы «Мегалайна», на текущий момент общий объем инвестиций в проект по строительству транспортно-пересадочных узлов оценивается в 186 миллиардов рублей. Корупятник подчеркнул, что компания хочет осуществить его исключительно своими силами.

«Мегалайн» заявил о готовности вложить 186 млрд рублей в развитие транспорта в Петербурге
Prt Scr youtube.com / Демид Быстров

«При этом объем наших собственных средств будет зависеть от каждого конкретного ТПУ и решений, реализуемых в нем. У компании есть банки-партнеры, с которыми обсуждались условия и варианты совместного вхождения в проект», — отметил генеральный директор в ходе общения с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что с планами по строительству ТПУ в Санкт-Петербурге ознакомился лидер России Владимир Путин. По мнению главы государства, крупный инфраструктурный проект является интересным.

Также в 2025-2026 годах на станции метро «Улица Дыбенко» может появиться ТПУ, объединяющий подземку, автовокзал и торговые площади с перехватывающими парковками. Пассажиры сэкономят десять минут благодаря проекту «Мегалайна».

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петербург транспорт мегалайн
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