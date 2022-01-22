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Создание ТПУ в Петербурге повысит комфорт горожан

  /   Обновлено: 22 января 2022 15:14
Общество
Создание ТПУ в Петербурге повысит комфорт горожан
Prt Scr youtube.com  /  Демид Быстров

Санкт-Петербург, 22 января. ООО «Мегалайн» намерено профинансировать создание 61 транспортно-пересадочного узла (ТПУ) в Санкт-Петербурге, которые разгрузят дороги и создадут комфортные условия для передвижения горожан. Об этом рассказал гендиректор компании Геннадий Корупятник.

Строительство ТПУ позволит создать новые точки деловой активности, заявил Корупятник. По его словам, компания выступает одновременно девелопером, инвестором и генеральным подрядчиком.

«Такие объекты должны помочь Петербургу развести пассажирские и транспортные потоки, сократить время при пересадке с одного вида транспорта на другой. В итоге это приведет к снижению нагрузки на дорожную сеть города, повышению безопасности и комфорта для людей», — заявил Корупятник РИА Новости.

Компания намерена реализовать проект собственными силами, но допускается возможность сотрудничества с ОАО «РЖД», отметил гендиректор «Мегалайн». ТПУ, согласно планам, появятся вокруг станций метро «Старая Деревня», «Гражданский проспект», «Проспект Большевиков» и «Улица Дыбенко».

Ранее «Мегалайн» презентовала макеты ТПУ, которые помогут в развитии Петербурга. На презентации также показали будущий креативный кластер, который расположится на месте бывшей промзоны. Проект «Горская» объединит в себе направление лайт-индастриал, IT-квартал, музей дамбы и достопримечательности для туристов.

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петербург тпу мегалайн Корупятник
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