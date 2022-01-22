Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 января 14:01
14:00
Политика
Блогер Голос Мордора: Президент Молдавии Майя Санду переписывает историю конфликта в Приднестровье
14:00
Видео
Друг Градского Эмиль Кадыров рассказал о последних звонках перед смертью мэтра
13:58
Происшествия
Комиссию центрального аппарата МЧС направили на место гибели двух пожарных под Иркутском
13:54
Происшествия
В Дагестане внедорожник сорвался в обрыв высотой 400 метров, водитель погиб
13:49
Политика
МИД РФ назвал провокацией США публикацию бюллетеня о политике Москвы на Украине
13:46
Спорт
Валерий Карпин назвал злом лимит на легионеров в РПЛ
13:46
Происшествия
СК возбудил дело по факту убийства мужчины в деревне Сяськелево Гатчинского района
13:41
Экономика
Чистая прибыль владельца «Пятерочки» превысила 2 трлн рублей
13:35
Армия
The Drive: ВМС США оказались в растерянности из-за маневров ВМФ РФ в Средиземном море
13:35
Армия
Дандыкин: бесшумность российских «Варшавянок» делает их невидимыми для кораблей ВМС США
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Жительница блокадного Ленинграда прилетела из Европы на 78-ю годовщину освобождения города

Общество
Жительница блокадного Ленинграда прилетела из Европы на 78-ю годовщину освобождения города
Пресс-служба ОНФ

Санкт-Петербург, 22 января. Жительница блокадного Ленинграда Галина Балакирева прилетела в Санкт-Петербург для участия в торжественно-траурной церемонии, посвященной 78-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.

Галина Балакирева родилась в 1940 году и провела начало блокады в осажденном городе. В 1942 году ее вместе с матерью эвакуировали из Ленинграда. Младшая сестра Балакиревой погибла, а ее бабушка и тетя остались в блокадном Ленинграде до самого освобождения города. В начале 1990-х годов она переехала с мужем в Германию, однако она продолжила хранить память о блокаде.

«Я очень счастлива, что мне удастся посетить памятные мероприятия и рассказать историю своей семьи, молодое поколение должно знать о тех страшных днях войны и сделать все, чтобы события не повторились», — приводит ее слова пресс-служба Общероссийского народного фронта, организовавшего бесплатный перелет самолетом авиакомпании «Россия».

Как утверждает сопредседатель Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев, организация бесплатного авиаперелета — способ исполнить мечту Балакиревой побывать в местах, где она провела трудные дни своей жизни. Он подчеркнул, что ветераны учат потомков ценить мир.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала петербуржцев беречь священную память о защитниках Ленинграда. Она отметила, что ленинградцы сумели сохранить город для следующих поколений.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Жительница блокадного Ленинграда прилетела из Европы на 78-ю годовщину освобождения города
блокада ленинграда память возвращение
Комментировать