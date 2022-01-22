Жительница блокадного Ленинграда прилетела из Европы на 78-ю годовщину освобождения города

Санкт-Петербург, 22 января. Жительница блокадного Ленинграда Галина Балакирева прилетела в Санкт-Петербург для участия в торжественно-траурной церемонии, посвященной 78-й годовщине освобождения города от фашистских захватчиков.

Галина Балакирева родилась в 1940 году и провела начало блокады в осажденном городе. В 1942 году ее вместе с матерью эвакуировали из Ленинграда. Младшая сестра Балакиревой погибла, а ее бабушка и тетя остались в блокадном Ленинграде до самого освобождения города. В начале 1990-х годов она переехала с мужем в Германию, однако она продолжила хранить память о блокаде.

«Я очень счастлива, что мне удастся посетить памятные мероприятия и рассказать историю своей семьи, молодое поколение должно знать о тех страшных днях войны и сделать все, чтобы события не повторились», — приводит ее слова пресс-служба Общероссийского народного фронта, организовавшего бесплатный перелет самолетом авиакомпании «Россия».

Как утверждает сопредседатель Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Антон Соловьев, организация бесплатного авиаперелета — способ исполнить мечту Балакиревой побывать в местах, где она провела трудные дни своей жизни. Он подчеркнул, что ветераны учат потомков ценить мир.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала петербуржцев беречь священную память о защитниках Ленинграда. Она отметила, что ленинградцы сумели сохранить город для следующих поколений.