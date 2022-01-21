Заболевший коронавирусом Басилашвили может не выйти на сцену БДТ в этом сезоне

Санкт-Петербург, 21 января. Народный артист СССР Олег Басилашвили, заболевший коронавирусом, вряд ли выйдет на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова в этом сезоне, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В данный момент звезда фильмов «Курьер» и «Служебный роман» находится на больничном. Если артист не поправится в ближайшее время, то спектакли, которые стоят в афише, будут заменены, добавил источник ФАН в театре.

При этом Алиса Фрейндлих, которая год назад переболела коронавирусом, активно работает в театре. Артистка выйдет на сцену БДТ 23 января. Она сыграет в спектакле «Волнение» режиссера Ивана Вырыпаева.

Накануне стало известно, что у Басилашвили выявили коронавирус. У артиста не было никаких симптомов. Он лечится дома.