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Заболевший коронавирусом Басилашвили может не выйти на сцену БДТ в этом сезоне

  /   Обновлено: 21 января 2022 13:53
Общество
Заболевший коронавирусом Басилашвили может не выйти на сцену БДТ в этом сезоне
Кадр из фильма «Мастер и Маргарита»

Санкт-Петербург, 21 января. Народный артист СССР Олег Басилашвили, заболевший коронавирусом, вряд ли выйдет на сцену Большого драматического театра имени Товстоногова в этом сезоне, сообщил источник Федерального агентства новостей.

В данный момент звезда фильмов «Курьер» и «Служебный роман» находится на больничном. Если артист не поправится в ближайшее время, то спектакли, которые стоят в афише, будут заменены, добавил источник ФАН в театре.

При этом Алиса Фрейндлих, которая год назад переболела коронавирусом, активно работает в театре. Артистка выйдет на сцену БДТ 23 января. Она сыграет в спектакле «Волнение» режиссера Ивана Вырыпаева.

Накануне стало известно, что у Басилашвили выявили коронавирус. У артиста не было никаких симптомов. Он лечится дома.

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бдт басилашвили коронавирус
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