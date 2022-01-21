Источник ФАН опроверг вспышку коронавируса в Мариинском театре

Санкт-Петербург, 21 января. Источник Федерального агентства новостей опроверг появившуюся в СМИ информацию о вспышке коронавируса в Мариинском театре. Он подчеркнул, что все спектакли идут в соответствии с афишей.

В прессе стали распространяться сообщения, что артисты ходили на репетиции в масках и с высокой температурой. В пятницу в театре началось массовое тестирование на коронавирус.

Однако источник ФАН опроверг слухи о росте числа заболевших в Мариинском театре и назвал это фейком. Он указал, что до конца января спектакли идут по плану. Есть только одна замена, но она связана с технической стороной.

«Тестирование артистов проходит регулярно, так как кто-то выезжает на гастроли, да и просто для того, чтобы контролировать ситуацию — чтобы больные люди не выходили на сцену и не заражали. Заменен спектакль «Сон в летнюю ночь», запланированный на 25 января», — указал собеседник.

Он добавил, что Мариинский театр не ведет никакой статистики по заболевшим. Вспышки и паники из-за коронавируса в коллективе тоже нет.

«О вспышке коронавируса в театре говорить не приходится. Если уж и кому-то хочется - то вспышка у нас в целом по стране, а артисты - тоже люди», - заявляет источник ФАН.

Губернатор Петербурга Александр Беглов обещал достичь высоких показателей коллективного иммунитета против коронавируса. Однако статистика говорит об обратном. В последние дни число заболевших превышало четыре тысячи человек, в пятницу этот показатель достиг почти шести тысяч.