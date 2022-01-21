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Антимасочник швырнул банку сметаны в голову кассира в Петербурге

Происшествия
Антимасочник швырнул банку сметаны в голову кассира в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 21 января. Покупатель супермаркета «Верный» ударил кассира банкой сметаны по голове за просьбу надеть медицинскую маску. Инцидент произошел в Выборгском районе, сообщил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

После конфликта в магазине на Ярославском проспекте, 63 у работника остались ссадины на шее. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако госпитализация 33-летнему кассиру не понадобилась.

Антимасочник успел покинуть магазин до того, как туда прибыл наряд полиции. Несмотря на конфликт, пострадавший не стал писать на обидчика заявление и заявил, что не имеет к нему претензий.

Перед Новым годом в Северной столице произошла драка между пьяными малярами, в ходе которой погиб 47-летний мужчина. Обвиняемый до смерти забил своего коллегу после совместного распития горячительных напитков.

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