Антимасочник швырнул банку сметаны в голову кассира в Петербурге

Санкт-Петербург, 21 января. Покупатель супермаркета «Верный» ударил кассира банкой сметаны по голове за просьбу надеть медицинскую маску. Инцидент произошел в Выборгском районе, сообщил Telegram-канал «Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер».

После конфликта в магазине на Ярославском проспекте, 63 у работника остались ссадины на шее. На место происшествия прибыла карета скорой помощи, однако госпитализация 33-летнему кассиру не понадобилась.

Антимасочник успел покинуть магазин до того, как туда прибыл наряд полиции. Несмотря на конфликт, пострадавший не стал писать на обидчика заявление и заявил, что не имеет к нему претензий.

Перед Новым годом в Северной столице произошла драка между пьяными малярами, в ходе которой погиб 47-летний мужчина. Обвиняемый до смерти забил своего коллегу после совместного распития горячительных напитков.