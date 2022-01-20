Санкт-Петербург, 20 января. Главный редактор Международного информационного агентства MV-Lehti Янус Путконен заявил, что лично видел последствия издевательств над людьми в городе Углегорск, который захватили украинские националисты.

В эфире Медиагруппы «Патриот» Путконен обратил внимание, что приехал в Углегорск спустя два месяца после того, как его освободили. Журналист подчеркнул, что время еще не смогло скрыть следы тех ужасов, которые творили украинские военные и националисты. На телах местных жителей были видны следы пыток, которые и могли привести к смерти.

«Мэр города отвез в городскую ратушу, и потом мы посетили подвал этого здания. Это была сцена жестоких пыток. Были видны следы изнасилований, пыток по отношению к населению Донбасса. Все плакали. Все понимали, что произошло так», — вспоминал главный редактор.

По мнению журналиста, потребуется еще много времени, чтобы люди смогли «залечить травмы». Путконен подчеркнул, что до сих пор отчетливо помнит последствия зверств. Он добавил, что виновные в издевательствах над людьми в Донбассе должны ответить по закону, поэтому трагедию нельзя замалчивать.