Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 22:15
22:01
Политика
Саакашвили опроверг слухи о готовящемся «вторжении» России на Украину
22:00
Происшествия
Четыре пассажира рейсового автобуса пострадали в ДТП под Калининградом
22:00
Экономика
Цены на золото скакнули вверх на фоне признания Байденом высокой инфляции
21:39
Происшествия
Пожар в частном доме унес жизни двух жителей Ветлуги
21:37
Весь мир
Советник президента ЦАР назвал хайпом предложение Шевченко выйти против боевиков 3R
21:33
Политика
Израильский политолог Кедми подловил Байдена в намерении сдаться в войне с Россией
21:30
Весь мир
Некоммерческие организации призвали мировое сообщество защитить малийцев от санкций ЭКОВАС
21:24
Весь мир
Сирийские военнослужащие перехватили крупную партию наркотиков в южной части страны
21:24
Экономика
Аналитик Юшков объяснил систематичность проблем Молдавии с оплатой газа
21:23
Общество
Дочь актрисы Заворотнюк намекнула, что мало общается с больной раком матерью
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правозащитник Райт предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах

  /   Обновлено: 20 января 2022 21:56
Происшествия
Правозащитник Райт предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
pixabay.com

Санкт-Петербург, 20 января. Эксперт по тюремной тематике США Пол Райт, выступая на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот», назвал способы борьбы с пытками в американских тюрьмах.

Правозащитник заявил, что общественность должна получать полную информацию о ситуации в тюрьмах, чтобы картина была ясной и полной. Кроме того, американское правительство, как считает эксперт, должно отвечать за пытки и за состояние тюрем перед всем миром.

«И прежде чем Америка будет заявлять о нарушениях прав во всем мире, нужно обратить внимание на себя. Уменьшить население тюрем — был бы один из выходов, так как за последние несколько лет количество заключенных выросло на 50%. Один из вариантов — нужно просто пристыдить Америку за то, как она относится к своим заключенным», — предположил Райт.

Отметим, международную конференцию на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения» посетили и другие значимые гости. Они поделились результатами своих многолетних исследований, рассуждали о причинах и последствиях пыток в правоохранительных системах, а также предложили пути решения этой проблемы. Прямой эфир можно посмотреть здесь.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Правозащитник Райт предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
Америка петербург патриот пытки в тюрьмах
Комментировать