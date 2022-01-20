Правозащитник Райт предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах

Санкт-Петербург, 20 января. Эксперт по тюремной тематике США Пол Райт, выступая на пресс-конференции в студии Медиагруппы «Патриот», назвал способы борьбы с пытками в американских тюрьмах.

Правозащитник заявил, что общественность должна получать полную информацию о ситуации в тюрьмах, чтобы картина была ясной и полной. Кроме того, американское правительство, как считает эксперт, должно отвечать за пытки и за состояние тюрем перед всем миром.

«И прежде чем Америка будет заявлять о нарушениях прав во всем мире, нужно обратить внимание на себя. Уменьшить население тюрем — был бы один из выходов, так как за последние несколько лет количество заключенных выросло на 50%. Один из вариантов — нужно просто пристыдить Америку за то, как она относится к своим заключенным», — предположил Райт.

Отметим, международную конференцию на тему «Пытки в правоохранительных системах современного мира: проблема и способы ее решения» посетили и другие значимые гости. Они поделились результатами своих многолетних исследований, рассуждали о причинах и последствиях пыток в правоохранительных системах, а также предложили пути решения этой проблемы. Прямой эфир можно посмотреть здесь.