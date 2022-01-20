Правозащитник Бабушкин подчеркнул важность создания национального механизма против пыток

Санкт-Петербург, 20 января. Издевательства над заключенными со стороны сотрудников правопорядка являются актуальной проблемой современного мира. Для пресечения подобных нарушений необходимо в каждой стране создать национальный механизм против пыток, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

Во время работы в «комиссии Макфола-Суркова» правозащитник лично стал свидетелем бесчеловечного отношения к заключенным в тюрьмах США. Бабушкина поразили переполненные исправительные учреждения, в которых были запрещены длительные свидания, а осужденные не получали писем от родных. Об этом он рассказал на международной пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

По словам эксперта, целью рабочей группы по вопросам гражданского общества был не поиск нарушений, а передача положительного опыта. Исследования доказали важность создания единых стандартов понимания о пытках в рамках национального механизма, который поможет предотвратить нарушения, заявил Андрей Бабушкин.

Он также выступил с инициативой провести международный форум, на котором различные страны могли бы поделиться проблемами и успехами в борьбе с пытками.