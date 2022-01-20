Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 января 20:42
20:40
Политика
Президент Молдавии Санду: гражданам следует научиться рационально потреблять энергию
20:40
Общество
Журналист Агорист раскрыл ужасающие факты нарушения прав человека в американских тюрьмах
20:39
Общество
Стали известны высокомерные привычки британского принца Эндрю
20:38
Политика
Эрдоган надеется на личную встречу Путина и Зеленского
20:36
Общество
Глава ФЗНЦ Максим Шугалей рассказал о пытках в африканских тюрьмах
20:36
Происшествия
Суд вынесет приговор замглавы СвЖД за использование служебного вагона в личных целях
20:36
Шоу-бизнес
Визажист Гоар Аветисян призналась, что долго оправдывала нелюбовь мужа
20:35
Политика
Глава МИД Германии Бербок назвала продолжение диалога России и НАТО важным сигналом
20:34
Весь мир
Центральный банк Ливии объявил о фактическом начале процесса объединения
20:34
Происшествия
Правозащитник Семеновский предложил призвать к ответу правительство США за пытки в тюрьмах
Все новости
Ваше сообщение успешно отправлено!
При отправке сообщения произошла ошибка
Вы уже отправляли вопрос, но если хотите отправить еще один - нажмите "Далее"
Далее
Максимальная длина сообщения 3000 символов
Осталось: 3000
Лимит запросов исчерпан
Попробуйте позже

Правозащитник Бабушкин подчеркнул важность создания национального механизма против пыток

  /   Обновлено: 20 января 2022 20:16
Происшествия
Правозащитник Бабушкин подчеркнул важность создания национального механизма против пыток
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 20 января. Издевательства над заключенными со стороны сотрудников правопорядка являются актуальной проблемой современного мира. Для пресечения подобных нарушений необходимо в каждой стране создать национальный механизм против пыток, заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Бабушкин.

Во время работы в «комиссии Макфола-Суркова» правозащитник лично стал свидетелем бесчеловечного отношения к заключенным в тюрьмах США. Бабушкина поразили переполненные исправительные учреждения, в которых были запрещены длительные свидания, а осужденные не получали писем от родных. Об этом он рассказал на международной пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

По словам эксперта, целью рабочей группы по вопросам гражданского общества был не поиск нарушений, а передача положительного опыта. Исследования доказали важность создания единых стандартов понимания о пытках в рамках национального механизма, который поможет предотвратить нарушения, заявил Андрей Бабушкин.

Он также выступил с инициативой провести международный форум, на котором различные страны могли бы поделиться проблемами и успехами в борьбе с пытками.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Правозащитник Бабушкин подчеркнул важность создания национального механизма против пыток
сша пресс-конференция пытки андрей бабушкин
Комментировать